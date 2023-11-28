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Дом с гаражом, с Furnace heating
Norageliai, Литва
219 м²
2
Продается просторный двухэтажный жилой дом недалеко от самого большого и известного озера в …
€56,000
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Capital
Языки общения: English
+37060063063
eimantas.andreikevicius@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Meteliai, Литва
350 м²
2
Продается усадьба, наряду с сельским туристическим бизнесом на озере Дем, озеро Демс являетс…
€720,000
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Capital
Языки общения: English
+37060311811
ramunas.peciulaitis@capital.lt
Дом с гаражом, с Furnace heating
Naujoji Kirsna, Литва
226 м²
2
ПРОДАВАЯ ДОМ ДВЕ БОЛЬШИХ НОВЫХ ЦИРЦИЙ Дом кирпич, не новая конструкция, требует ремонта, но …
€69,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060797977
gerda.isaikiniene@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating
Лаздияй, Литва
128 м²
1
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА !!! ПОКАЗАТЬ В ГОРОДЕ ЦИСТОН, ЛАСК РАЙ Продается дом с 20-акровым участком …
€23,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064877728
ugne.butrime@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating
Nekrunai, Литва
105 м²
1
Вы ищете уникальную недвижимость с большим количеством земли? Вы нашли очаровательный старый…
€21,000
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Capital
Языки общения: English
+37060052052
nojus.bakunas@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating
Kuciunai, Литва
76 м²
2
ДОМ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ГОРОДА СВОБОДЫ! _________________________________________________ Дом …
€11,500
1
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Capital
Языки общения: English
+37068217000
mantas.navickas@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
civonys, Литва
89 м²
2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ - АКТИВНАЯ БИЗНЕС-СТРАННАЯ ЛОКРЕТКА Это место для вас, если вы мечтает…
€220,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060052052
nojus.bakunas@capitalrealty.com
Параметры недвижимости в Лаздийский район, Литва
с бассейном
недорогая
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