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Дома в Лаздийский район, Литва

7 объектов найдено
Дом с гаражом, с Furnace heating в Norageliai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Norageliai, Литва
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Продается просторный двухэтажный жилой дом недалеко от самого большого и известного озера в …
€56,000
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Capital
Языки общения: English
+37060063063 eimantas.andreikevicius@capitalrealty.com
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Meteliai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Meteliai, Литва
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается усадьба, наряду с сельским туристическим бизнесом на озере Дем, озеро Демс являетс…
€720,000
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Capital
Языки общения: English
+37060311811 ramunas.peciulaitis@capital.lt
Дом с гаражом, с Furnace heating в Naujoji Kirsna, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Naujoji Kirsna, Литва
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
ПРОДАВАЯ ДОМ ДВЕ БОЛЬШИХ НОВЫХ ЦИРЦИЙ Дом кирпич, не новая конструкция, требует ремонта, но …
€69,000
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Capital
Языки общения: English
+37060797977 gerda.isaikiniene@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Лаздияй, Литва
Дом с Furnace heating
Лаздияй, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА !!! ПОКАЗАТЬ В ГОРОДЕ ЦИСТОН, ЛАСК РАЙ Продается дом с 20-акровым участком …
€23,000
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Capital
Языки общения: English
+37064877728 ugne.butrime@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Nekrunai, Литва
Дом с Furnace heating
Nekrunai, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Вы ищете уникальную недвижимость с большим количеством земли? Вы нашли очаровательный старый…
€21,000
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Capital
Языки общения: English
+37060052052 nojus.bakunas@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Kuciunai, Литва
Дом с Furnace heating
Kuciunai, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ГОРОДА СВОБОДЫ! _________________________________________________ Дом …
€11,500
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Capital
Языки общения: English
+37068217000 mantas.navickas@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в civonys, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
civonys, Литва
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ - АКТИВНАЯ БИЗНЕС-СТРАННАЯ ЛОКРЕТКА Это место для вас, если вы мечтает…
€220,000
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Capital
Языки общения: English
+37060052052 nojus.bakunas@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Лаздийский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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