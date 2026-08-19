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Жилье в Лаздийском районе, Литва

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дома
10
10 объектов найдено
Дом в Naujoji Kirsna, Литва
Дом
Naujoji Kirsna, Литва
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
Продажа двух кормов в новых условиях по цене государственной поддержки! Каменный дом, не нов…
$49,810
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Дом в Viestartai, Литва
Дом
Viestartai, Литва
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
Уютное и тщательно ухоженное поместье продается в деревне Общественная служба, в окружении п…
$160,135
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Дом в Stebuliai, Литва
Дом
Stebuliai, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Усадьба продается в районе Лаздиджай, в деревне Чудо! Ищете место для отдыха, сельского хоз…
$21,911
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Дом в Лаздияй, Литва
Дом
Лаздияй, Литва
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продажа промышленных и сторожевых объектов с понижением в каждом Объект подходит для хранен…
$15,604
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Дом в Вейсеяй, Литва
Дом
Вейсеяй, Литва
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
На дорогах, в небольшом, но очень уютном и тихом городке Дзукия, недалеко от винтабельного о…
$207,515
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Дом в Avizieniai, Литва
Дом
Avizieniai, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Усадьба продается в окрестностях озер и лесов - Lazdijų r., Šlavanjų sen., Avižieniai В поис…
$29,400
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Лаздияй, Литва
Дом
Лаздияй, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Сниженная цена!!! Продажа программного обеспечения в городах в районе Лаздиц. Дом продаетс…
$23,244
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Дом в Варвишки, Литва
Дом
Варвишки, Литва
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Усадьба (монастырь) продается в Варвишкесе. Участок продается в 16.28 веке, в котором находя…
$18,549
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Дом в Civonys, Литва
Дом
Civonys, Литва
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Подтверждённая независимая цель - управление бизнесом в стране Славного дома Это место для в…
$250,732
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Дом в Gegute, Литва
Дом
Gegute, Литва
Площадь 696 м²
Количество этажей 2
ВЫ ДЕЛАЕТЕ СВОИМ ДЛЯ ЭФФА и РЕАЛЬНОГО ТУРИЗМА В ПОЛЕ? Ищите место, где вы можете: Развитие у…
$3,32 млн
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Параметры недвижимости в Лаздийском районе, Литва

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