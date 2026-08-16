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Коммерческая недвижимость в Lazdiju miesto seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 2 866 м² в Лаздияй, Литва
Коммерческое помещение 2 866 м²
Лаздияй, Литва
Площадь 2 866 м²
Продажа Уникального 4 строительного комплекса с участком для коммерческой, социальной или ад…
$389,754
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Коммерческое помещение 265 м² в Лаздияй, Литва
Коммерческое помещение 265 м²
Лаздияй, Литва
Площадь 265 м²
Этаж 2
КОМПАРИЗОН 265 ЗНАНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ Строительные сооружения могут быть использован…
$113,171
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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