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Жильё в Lazdiju miesto seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с Furnace heating в Лаздияй, Литва
Дом с Furnace heating
Лаздияй, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА !!! ПОКАЗАТЬ В ГОРОДЕ ЦИСТОН, ЛАСК РАЙ Продается дом с 20-акровым участком …
€23,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Nekrunai, Литва
Дом с Furnace heating
Nekrunai, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Вы ищете уникальную недвижимость с большим количеством земли? Вы нашли очаровательный старый…
€21,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Lazdiju miesto seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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