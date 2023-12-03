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Дома в Лаукувское староство, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Stirbiske, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Stirbiske, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
€37,900
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Лаукувское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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