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Коммерческая недвижимость в Lauksargiu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая с Local boiler-room в Lauksargiai, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Lauksargiai, Литва
Площадь 359 м²
Этаж 1
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПАТАЛП САМОЛЕТА С ЗЕМЛЕЙ 13.18 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАТОГНОЕ СОЦИАЦИЯ ПЕРЕД ПАТ …
€22,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с мебелью, с кухней, с Shower в Griezpelkiai I, Литва
Коммерческая с мебелью, с кухней, с Shower
Griezpelkiai I, Литва
Площадь 906 м²
Этаж 1
НАБЛЮДЕН НЕКОТОРЫЙ ТУРИЗМНЫЙ СОД ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ I K. WINDING SEN. TAGES R. SAV. Усадьба наход…
€1,50 млн
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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