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Дома в Lapiu seniunija, Литва

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5 объектов найдено
Дом в Draseikiai, Литва
Дом
Draseikiai, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Продажа SODO HOUSEHOLD IN DRAGES с максимумом ACID Ищете мир и природное убежище рядом с го…
$55,067
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Дом в Lapes, Литва
Дом
Lapes, Литва
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
PARKYDAM ELECTRICALLY INSTALLATED IN 2025 Дом полностью отремонтирован, с просторным подвало…
$346,632
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Дом в Draseikiai, Литва
Дом
Draseikiai, Литва
Площадь 44 м²
Количество этажей 2
СОДО ДОМ В НЕРЕЯХ ЗЕЛЕННОГО СИГНИФИКАНТА - В СЕКОНАХ, РАЯ. Садовый дом с участком Gandrų g.…
$68,034
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TekceTekce
Дом в Lapes, Литва
Дом
Lapes, Литва
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Роскошный дом на продажу на природе в окружении Лапеса, Каунасский район - жилье вашей мечты…
$409,149
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Дом в Draseikiai, Литва
Дом
Draseikiai, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Частный дом, Žiogaičių kalba, Vingio g., Mažeikiai r. Прекрасное место для комфортной, тихой…
$43,308
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Параметры недвижимости в Lapiu seniunija, Литва

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