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Дома в Lapiu seniunija, Литва

4 объекта найдено
Дом с газовым отоплением в Lapes, Литва
Дом с газовым отоплением
Lapes, Литва
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
€269,000
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Capital
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Peleniai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Peleniai, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
СОДИ СОДИ АНТ НЕРИС ХРАН ВСЕГО В 12 КМ ОТ КУБ-СИТИ РИБОС!!! СКЛИПАС - МУРАВЕЙ ВЫСШЕГО НЕРЕЯ…
€129,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Ginenai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Ginenai, Литва
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО МЕЙННАМ В ГОРОДЕ ЛАП _18-KOS ARS РАЗДЕЛ _147 КВ.М. GARROW ПОСТАВКА ДЛЯ УБЫТКИ ______…
€139,900
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Ginenai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Ginenai, Литва
Площадь 38 м²
Количество этажей 1
Сад находится в отличном месте, в 1 км, чистый карьер в Вильеме, где можно поплавать, недале…
€23,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Lapiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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