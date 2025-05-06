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Коммерческая недвижимость в Lapiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 753 м² в Masteikiai, Литва
Коммерческое помещение 1 753 м²
Masteikiai, Литва
Площадь 1 753 м²
Этаж 1
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМОЩЕЙ ПО АГРИКУЛЬТУРЕ Адрес: Medžiojų g. 50, Masteikių k., Lapių…
$543,478
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