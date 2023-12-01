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Дома в Laizuvos seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Laizuva, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Laizuva, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
СОДЫ БОРИДИНАТА В ГОРОДЕ ЗЕЛЁНОМ - МАЛО Г. 7 ЖИЛОЙ ДОМ 82,70 кв.м. СО ЗДАНИЕМ ПОМОЩИ И СКЛИП…
€37,000
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Laizuvos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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