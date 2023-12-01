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Квартиры в Laizuvos seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Auksudys, Литва
Квартира 3 комнаты
Auksudys, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
3 КОМНАТЫ КУПИТЬ 5 ВЫСОКИХ, БЕЛЫХ И БУИТИННЫХ ТЕХНИКА Все последние объявления о недвижимост…
€59,000
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Laizuvos seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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