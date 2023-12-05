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Жильё в Кибартайское староство, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Kybeikiai, Литва
Дом с Furnace heating
Kybeikiai, Литва
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
€143,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Кибартайское староство, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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