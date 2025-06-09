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Дома с гаражом в Kvedarnos seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Kvedarna, Литва
Дом
Kvedarna, Литва
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Просторный дом с большим участком в Дыхательном доме - отличное место для дома вашей мечты …
$47,882
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Capital
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Параметры недвижимости в Kvedarnos seniunija, Литва

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