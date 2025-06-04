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Дома в Kursenu miesto seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Куршенай, Литва
Дом
Куршенай, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продажа домов с ACID, MANDARDA и GASTRO - в дороге домов G1 --------------------------------…
$66,874
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Kursenu miesto seniunija, Литва

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