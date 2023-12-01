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Жильё в Kursenu kaimiskoji seniunija, Литва

2 объекта найдено
Квартира 1 комната с парковкой, с интернетом, с Construction Brick в Micaiciai, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с интернетом, с Construction Brick
Micaiciai, Литва
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
€17,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Drasuciai, Литва
Дом с Furnace heating
Drasuciai, Литва
Площадь 253 м²
Количество этажей 2
ERDVUS 252 KV.M ДВА ВЫСОКОЙ ЖИЗНИ ВЫПУСКАЮТСЯ В ВОДНОМ С БОЛЬШИМ 30-МЕСТНЫМ СОДУ И СЕЛЬСКОХО…
€68,500
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Kursenu kaimiskoji seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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