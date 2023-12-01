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Земельные участки в Kurkliu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Nerupis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Nerupis, Литва
СКЛИП С 287 М ОБЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ! ВЕССИЯ МЕСТО, КОТОРОЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТУРИЗМ ИЛИ ПРОМОГ…
€70,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Pavirinciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Pavirinciai, Литва
Продается усадебный комплекс Savors площадью 44,97 га на обоих берегах реки Курид, с возможн…
€650,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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