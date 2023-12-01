Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Kurkliu seniunija
  5. Дома

Дома в Kurkliu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Pavirinciai, Литва
Дом
Pavirinciai, Литва
Площадь 3 216 м²
Количество этажей 2
Продается усадебный комплекс Savors площадью 44,97 га на обоих берегах реки Курированный, с …
€650,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Lietuvių

Параметры недвижимости в Kurkliu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти