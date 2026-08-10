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Жилье в Kurkliu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Дом в Pavirinciai, Литва
Дом
Pavirinciai, Литва
Площадь 3 216 м²
Количество этажей 2
Продается усадебный комплекс Savors площадью 44,97 га на обоих берегах реки Курированный, с …
$740,798
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Capital
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Параметры недвижимости в Kurkliu seniunija, Литва

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