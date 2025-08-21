Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Купишкис
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Купишкисе, Литва

1 объект найдено
Дом в Купишкис, Литва
Дом
Купишкис, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Дом продается с 4 аресами земельного участка Угнягесская улица, Купишкис. Есть сауна, гараж…
$66,341
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти