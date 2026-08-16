Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Kupiškis eldership
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Kupiskis eldership, Литва

;
1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 500 м² в Slavinciskis, Литва
Коммерческое помещение 1 500 м²
Slavinciskis, Литва
Площадь 1 500 м²
Этаж 1
В ПОЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДАННЫ, ДАННЫХ ДАННЫХ СОЗДАНИЯХ С КАПИТАЛЬНЫМ РЕПАТЧОМ И РЕСТАВУРОМ ТРАКТИ…
$812,390
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти