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Жилье в Kupiskis eldership, Литва

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дома
3
3 объекта найдено
Дом в Купишкис, Литва
Дом
Купишкис, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Продано четыре кабельных дома! В 1974 году строительство, спокойная обстановка и идеальная …
$81,276
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Дом в Vizgiunai, Литва
Дом
Vizgiunai, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
СОСТАВЛЕНИЕ АУТМЕНТАЦИИ С МАКСИМУМНОЙ ЛОГБОКОЙ В РЕЗУЛЬНОЙ АРЕ, ВИЗГИОРНОЙ ЦЕНОЙ, В РАДЕ НАТ…
$46,372
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Дом в Купишкис, Литва
Дом
Купишкис, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Дом продается с 4 аресами земельного участка Угнягесская улица, Купишкис. Есть сауна, гараж…
$66,961
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Параметры недвижимости в Kupiskis eldership, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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