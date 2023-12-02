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Земельные участки в Купишкский район, Литва

4 объекта найдено
Земельные участки в Купишкис, Литва
Земельные участки
Купишкис, Литва
_______________________________________ РАЗДЕЛ 74 акра подлежит оплате ИЗМЕНЕНИЕ - лесное хо…
€5,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Aukstupenai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Aukstupenai, Литва
€8,600
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Kauniskis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Kauniskis, Литва
Участок домашнего хозяйства продается в Купишкисском районе. Общая площадь участка составля…
€14,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Купишкис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Купишкис, Литва
Продается сельскохозяйственный участок 0,7 га, оптовый км, в районе Купшкис, недалеко от пру…
€5,200
в месяц
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Агентство
Capital
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