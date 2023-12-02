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Дома в Купишкский район, Литва

8 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Купишкис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Купишкис, Литва
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
€19,000
в месяц
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Capital
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Дом с Furnace heating в Купишкис, Литва
Дом с Furnace heating
Купишкис, Литва
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
€25,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Vezionys, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Vezionys, Литва
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
Продается дом с 62-акровым участком земли в Вежионсе, Купшкис р. себя. Это отличный вариант…
€69,000
в месяц
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Купишкис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Купишкис, Литва
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
€23,000
в месяц
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating в Noriunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating
Noriunai, Литва
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
ВЫСОКИЙ ДОМ ЖИВОТНЫЙ ДОМ НОЧЬЮ Г., НОРГАЛ. ДОМ В СОБСТВЕННОСТИ ЖИВОЕ МЕСТО – КОРОБКА ЭКОЛОГИ…
€44,000
в месяц
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Купишкис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Купишкис, Литва
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
СТРАНОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПРОДАЖИ - РОЛИНГ, КОТОРЫЙ ПРАВО НА ЖИЗНЬ ИЛИ КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. …
€25,900
в месяц
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Capital
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Дом в Kirkenai, Литва
Дом
Kirkenai, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
UNIKAL SENA SODYBA САМО! Это место спокойствия и уюта. Усадьба окружена старым и красивым, б…
€12,500
в месяц
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Domestic equipment в Vainiskiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Domestic equipment
Vainiskiai, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДОМ TUOPA G., БИЛЛИНГ КМ., КУПИК РАЙ. ДОМ В РАМИО И ПАТОГИИ ЖИВУТ В МЕСТЕ – ОТ ТАМОЖЕННЫ…
€33,000
в месяц
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Capital
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Параметры недвижимости в Купишкский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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