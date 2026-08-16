Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Купишкский район
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Купишкском районе, Литва

;
3 объекта найдено
Дом в Купишкис, Литва
Дом
Купишкис, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Продано четыре кабельных дома! В 1974 году строительство, спокойная обстановка и идеальная …
$81,276
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Vizgiunai, Литва
Дом
Vizgiunai, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
СОСТАВЛЕНИЕ АУТМЕНТАЦИИ С МАКСИМУМНОЙ ЛОГБОКОЙ В РЕЗУЛЬНОЙ АРЕ, ВИЗГИОРНОЙ ЦЕНОЙ, В РАДЕ НАТ…
$46,372
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Купишкис, Литва
Дом
Купишкис, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Дом продается с 4 аресами земельного участка Угнягесская улица, Купишкис. Есть сауна, гараж…
$66,961
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Купишкском районе, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти