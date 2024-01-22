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Квартиры в Купишкский район, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Купишкис, Литва
Квартира 3 комнаты
Купишкис, Литва
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 3/4
€53,000
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Агентство
Capital
Языки общения
English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Купишкский район, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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