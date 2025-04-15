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Жильё в Kulvos seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Trakai, Литва
Дом
Trakai, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Усадьба с двумя участками по 20 арес продается в прекрасном месте, в Тракайском районе, в се…
$87,352
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Дом в Mykoliskiai, Литва
Дом
Mykoliskiai, Литва
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
Сэндлд Содо Хаусхолд с гарантией в спасении дома, Миколивз Прайс, Монова Ареа. Дом полностью…
$135,849
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Параметры недвижимости в Kulvos seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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