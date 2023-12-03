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Коммерческая недвижимость в Куляйское староство, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Kuliai, Литва
Коммерческая
Kuliai, Литва
Площадь 6 000 м²
Этаж 1
Grain warehouse, mill, two farms, and land under plots are sold. Grain warehouse – area abou…
€500,000
в месяц
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