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Дома в Kulautuvos seniunija, Литва

5 объектов найдено
Дом с балконом, с With furniture, с Domestic equipment в Каунасский район, Литва
Дом с балконом, с With furniture, с Domestic equipment
Каунасский район, Литва
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
МЫ БЫЛИ НЕКОТОРЫМ КУЛЬТУРОМ В ГОРОДЕ СУДА, 212,38 КВ. М ДОМ С СТРОИТЕЛЬСТВОМ, С ЛАУК ТЕРАСА …
€284,999
в месяц
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Capital
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Дом с Furnace heating в Каунасский район, Литва
Дом с Furnace heating
Каунасский район, Литва
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
€190,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Кулаутува, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Кулаутува, Литва
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
COURAUTIV – ЭТО РЕЗЮМЕ КТО-ЛИБО В ПТИЦЕВЫХ КОРОБКАХ И НЕМУН, ДВА ТАСТА ИЗ СОЗДАННОГО ГОРОДА …
€69,000
в месяц
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Papiskiai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Papiskiai, Литва
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
ИМЯ ИЗ ГОРОДА ПУТИ ТРУКЦИИ? ВАРГИНА США И РЕЗЮМЕ НАЧАТЬ ДЕСЯТЬ ЕВМАНТОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ? …
€269,999
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с газовым отоплением в Кулаутува, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с газовым отоплением
Кулаутува, Литва
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
PART NAMO IN CULAUTUVOJ ADVANTAGE: • Masonry house • Quality installation • Adjustable hea…
€84,999
в месяц
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Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Kulautuvos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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