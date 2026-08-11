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Дома в Kulautuvos seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Кулаутува, Литва
Дом
Кулаутува, Литва
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продажа части жилых домов в культуре!!! Принципы: • Дом, граничащий со сосновым лесом в окр…
$64,824
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Дом в Кулаутува, Литва
Дом
Кулаутува, Литва
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Незаконченный дом на продажу (проект реконструкции) с 5-вековым сюжетом в Культуре Освещени…
$87,660
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Kulautuvos seniunija, Литва

Недорогая
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