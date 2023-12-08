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Жильё в Kukeciu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Jukniske, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Jukniske, Литва
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
€180,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Kukeciu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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