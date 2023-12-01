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Земельные участки в Kruonio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Kalviai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Kalviai, Литва
В ОДНОМ НЕДВИЖИМОСТИ ЛИТВАНСКИХ ЛИТВАНСКИХ РАСПОЛОЖЕНИЙ, МЕЖДУ СОВЕТОМ И ПОЛНЫМ, ЗЕМЛЯ 98-го…
€19,900
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Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Basonys, Литва
Земельные участки
Basonys, Литва
Если вы ищете тихий уголок для дома своей мечты, этот участок для вас. Участок с сказочной п…
€13,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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