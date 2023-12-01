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Дома в Kruonio seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Kubiliai, Литва
Дом с Furnace heating
Kubiliai, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
До живописного и рыбного озера Габио 450 метров. В продаже в холдинге - 1/2 кирпичного дома…
€22,000
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Kruonio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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