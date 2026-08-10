Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Kruonio seniunija
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Kruonio seniunija, Литва

;
2 объекта найдено
Дом в Kalviai, Литва
Дом
Kalviai, Литва
Площадь 39 м²
Количество этажей 1
Место, где останавливается время и живет мир - усадьба у озера холмов! Представьте себе мес…
$56,311
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Vilunai, Литва
Дом
Vilunai, Литва
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Строительные сооружения - бывшая школа. Исполнительные действия Кейл Радж. __________ Общий…
$56,597
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kruonio seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти