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Дома в Krokialaukio seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Duselninkai, Литва
Дом
Duselninkai, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Продается эксклюзивная усадьба на берегу озера Обелия – ваш оазис покоя в окружении природы.…
$305,664
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Параметры недвижимости в Krokialaukio seniunija, Литва

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