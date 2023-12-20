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Коммерческая недвижимость в Kriuku seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая в Pajotuliai, Литва
Коммерческая
Pajotuliai, Литва
Площадь 531 м²
Этаж 1
531,32 кВ.М. СТРОИТЕЛЬСТВО, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДРУГИХ ФЕРМОВ, С 14061 га. МАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛ…
€20,900
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая в Sabaliskiai, Литва
Коммерческая
Sabaliskiai, Литва
Площадь 626 м²
Этаж 1
ПРОДАЕТСЯ 625,64 КВ.М. ЗДАНИЕ С 30 АКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗЕМЛИ. ЦЕНА ВСЕГО 71500 ЕВРО.…
€71,500
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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