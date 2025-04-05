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Жильё в Kriuku seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Sasiai, Литва
Дом
Sasiai, Литва
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
❗❗❗ Жизнь в природе на вашей неделе? ❗❗❗ Продажа домов в дороге, Йониски Р. Сав. НОЦИЕНГРАФИ…
$27,399
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Параметры недвижимости в Kriuku seniunija, Литва

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов