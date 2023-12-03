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Жильё в Krincino seniunija, Литва

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Vidubale, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Vidubale, Литва
Комнаты 4
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
4 КОМНАТЫ, РАЗДЕЛЕННЫЕ, БЫЛИ В УГОЛОВНОМ G., PAPIVE, LIGHT RAJ. ЗАПРЕЩЕНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО, ДОМА…
€35,900
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Krincino seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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