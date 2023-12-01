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Дома в Kriaunos Eldership, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Lasai, Литва
Дом с Furnace heating
Lasai, Литва
Площадь 54 м²
Количество этажей 1
€25,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Kriaunos Eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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