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Земельные участки в Kretingos seniunija, Литва

6 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Gencai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Gencai, Литва
ЭТО МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОМА - КАЖДЫЙ RYT МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЗЦОМ В ДЕЙСТВИИ ФОНДА, I…
€30,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Kveciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Kveciai, Литва
ПРОДАЕТСЯ НЕ В БЕЛОМ КОРПУСЕ, КРЕТИНГ R. ESANT 6 ЗОНА СКЛИП С ОБОРУДОВАНИЕМ ДОМАШНИЕ ПАМАТЫ …
€12,800
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Capital
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Земельные участки в Padvariai, Литва
Земельные участки
Padvariai, Литва
Продаются два приусадебных участка на берегу пруда -----------------------------------------…
€37,000
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Capital
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Земельные участки в Kurmaiciai, Литва
Земельные участки
Kurmaiciai, Литва
Lithuania, Kretinga district, Kretinga municipality, Kurmaičiai village, Mokyklos street 4 D…
€13,500
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Memelhaus
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Земельные участки в Rudaiciai, Литва
Земельные участки
Rudaiciai, Литва
В ИМПРЕССИВНОМ МЕСТЕ, Клайпедский район, деревня Рудайчяй, земля 13200 га / 13200 м ² для пр…
€65,000
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Memelhaus
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Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Gryksiai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Gryksiai, Литва
Количество этажей 1
В НОВОМ КВАРТАЛЕ, СТРАНОВОМ КРЕТИНГОМ, ДУПУЛЬЧУ, CEDROS G. ПРОДАВАЯ ОДНОГО ВЫСОКОГО, РАСИОНН…
€30,000
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Capital
Языки общения: English
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