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Коммерческая недвижимость в Kretingos seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 5 000 м² в Padvariai, Литва
Коммерческое помещение 5 000 м²
Padvariai, Литва
Площадь 5 000 м²
Этаж 1
HISTORICAL RECREATION COMPLEX "VIENKIEMIS" - AN EXCLUSIVE OPPORTUNITY TO ACQUIRE REAL ESTATE…
$3,28 млн
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Коммерческое помещение 5 000 м² в Padvariai, Литва
Коммерческое помещение 5 000 м²
Padvariai, Литва
Площадь 5 000 м²
Этаж 1
ИСТОРИКО-рекреационный комплекс «ВЕНКЕМИС» – ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТИТЬ НЕДВИЖИМОС…
$3,28 млн
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