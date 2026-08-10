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Жилье в Kretinga eldership, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Rudaiciai, Литва
Дом
Rudaiciai, Литва
Площадь 277 м²
Количество этажей 2
Дом продается с помещениями кафе в чудесном месте на берегу озера в деревне Рудайчяй. До цен…
$382,570
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Дом в Kveciai, Литва
Дом
Kveciai, Литва
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
КРЕДИТ РАЙ, КВЕЦИЯ К. - PARJIJDAM 208 КВ. Семья с 12 оружием и безопасностью Между Кретингой…
$243,454
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Kretinga eldership, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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