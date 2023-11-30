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Жильё в Kretingos seniunija, Литва

дома
5
5 объектов найдено
Дом с гаражом в Padvariai, Литва
Дом с гаражом
Padvariai, Литва
Площадь 248 м²
Количество этажей 2
€156,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Kretingsodis, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Kretingsodis, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
ИНДИКАТОРНЫЙ УКАЗАННЫЙ НЕБАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ КРЕТИНГ-СИТИ 97 КВ. М. ДОМ СОДО СО СКЛИПОМ 5,77 …
€33,400
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Дом с гаражом в Kveciai, Литва
Дом с гаражом
Kveciai, Литва
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО, НЕ ВКЛЮЧЕНО 2 ДОМА С БУДУТ ЛЕЛЬ 1-й Г., ДВА КВЕЧИ, КРЕТИНГ Р. Идеальный выбор для …
€59,000
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Дом с центральным отоплением в Zibininkai, Литва
Дом с центральным отоплением
Zibininkai, Литва
Площадь 574 м²
Количество этажей 2
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€280,000
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Дом с гаражом в Kretingsodis, Литва
Дом с гаражом
Kretingsodis, Литва
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
€177,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Kretingos seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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