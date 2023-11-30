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Коммерческая недвижимость в Kretingos miesto seniunija, Литва

Кретинга
4
4 объекта найдено
Коммерческая в Кретинга, Литва
Коммерческая
Кретинга, Литва
Площадь 144 м²
Этаж 1
€32,256
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Capital
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Коммерческая в Кретинга, Литва
Коммерческая
Кретинга, Литва
Площадь 144 м²
Этаж 1
€32,256
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Кретинга, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Кретинга, Литва
Площадь 1 265 м²
Этаж 3
СОБСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВА И САНДОМОЦИИ С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ ОБЪЕКТ Общая площад…
€299,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Shower в Кретинга, Литва
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Shower
Кретинга, Литва
Площадь 6 922 м²
Этаж 1
Производственно-оборудование и механические мастерские, двор и инженерные сети Активы для пр…
€2,90 млн
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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