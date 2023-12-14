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Квартиры в Kretingos miesto seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Кретинга, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Кретинга, Литва
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
€56,800
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Агентство
Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių

Параметры недвижимости в Kretingos miesto seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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