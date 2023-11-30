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Жильё в Kretingos miesto seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Кретинга, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Кретинга, Литва
Площадь 322 м²
Количество этажей 1
€230,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом с гаражом, с Furnace heating в Кретинга, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Кретинга, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
€90,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių

Параметры недвижимости в Kretingos miesto seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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