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Литва
Земельные участки
Kretingales seniunija
Земельные участки в Kretingales seniunija, Литва
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16 объектов найдено
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Земельные участки
Karkle, Литва
€205,000
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Capital
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Земельные участки
Крятингале, Литва
STATE OF LIVES FOR LIVING LIVES WITH AFFALTED PRIVACY AND THE CITY COMMUNICATIONS OF THE CIT…
€18,000
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Capital
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Земельные участки
Toliai, Литва
EXCLUDED EXCLUSIVE LAND SKLYPES COUNTRY DANES, COUNTRY FOR FOREST EXPLANATORYES. CRETING are…
€102,000
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Capital
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Земельные участки
Kalnuvenai, Литва
Продается участок с проектом New Home Project на улице Тауро 14, Клайпеда Остался ряд строи…
€79,900
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Агентство
Capital
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Земельные участки
Stanciai, Литва
СЕКЦИЯ СЕЛЛОУ В ОБРАЗЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СИЛЫ В "НАЦИОНАЛЬНОМ ГОЛЬФ-КУРОРТЕ" TERRITORIA LIFE. Рай…
€280,000
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Capital
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Земельные участки
Bruzdeilynas, Литва
Продается участок площадью 70,17 акра жилой недвижимости в деревне Бруздейлин. Участок имеет…
€63,000
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Capital
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Земельные участки
Bruzdeilynas, Литва
Продается участок площадью 63,42 акра в деревне Бруздейлин. Участок находится в правильной ф…
€49,900
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Kalnuvenai, Литва
Участок площадью 16,87 акров для продажи в новом жилом квартале на улице Источника ( через M…
€57,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Normantai, Литва
€9,500
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Graudusiai, Литва
€19,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Graudusiai, Литва
€19,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Peskojai, Литва
Lithuania, Klaipėda district, Kretingalė commune, Peskojai village, 14 audros street. Land f…
€21,500
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Memelhaus
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Земельные участки
Bendikai, Литва
Lithuania, Klaipėda district, Kretingalė commune, Bendikiai village (former Memel region). L…
€19,500
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Memelhaus
Языки общения: English
Земельные участки
Bruzdeilynas, Литва
В районе Клайпеды 20-акровый участок продается для жилищного строительства в городе Бруздейл…
€32,000
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Агентство
Capital
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Земельные участки
Plikiai, Литва
Продается участок рядом с курганом Экете, рядом с водоемом, участок граничит с ручьем. Участ…
€150,000
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Агентство
Capital
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Земельные участки
Girkaliai, Литва
Множество участков для продажи для развития жилого квартала. = = = = = = = = = = G1> TA…
€350,000
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Агентство
Capital
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