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Дома с гаражом в Kretingale eldership, Литва

2 объекта найдено
Дом в Kalote, Литва
Дом
Kalote, Литва
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
---------------------------------------------------------------------- САТИНА КЛИПЕДОС, Kalo…
$283,783
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Дом в Karkle, Литва
Дом
Karkle, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Внимание! Особенно редкая возможность! ------------------------------------------------ Экск…
$797,783
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Kretingale eldership, Литва

Недорогая
Элитная
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