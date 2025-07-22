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Коммерческая недвижимость в Kretingale eldership, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 731 м² в Girkaliai, Литва
Коммерческое помещение 1 731 м²
Girkaliai, Литва
Площадь 1 731 м²
Этаж 1
ЖЕЛАЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕМИС (1731 КВДР). М. С ИННОВАЦИЕЙ В ГИРКАЛЯХ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ …
$525,977
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