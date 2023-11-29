Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Kretingales seniunija

Жильё в Kretingales seniunija, Литва

дома
6
7 объектов найдено
Дом в Karkle, Литва
Дом
Karkle, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
ДОМ SELD С 18 ARS СЕКЦИЕЙ В КОРОБКЕ. Это каркасный дом, который оценивает природные материал…
€369,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом в Karkle, Литва
Дом
Karkle, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
ДОМ С 9 РАЗДЕЛОМ В КОРОБКЕ. Это каркасный дом, который оценивает природные материалы, эколог…
€219,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Graudusiai, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Graudusiai, Литва
Комнаты 3
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
Новые апартаменты для отдыха и жилые апартаменты с частными двориками или просторными балкон…
€109,200
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Kalnuvenai, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Kalnuvenai, Литва
Площадь 355 м²
Количество этажей 2
ЖИВОЙ ДОМ В ТРУДНИЧЕСТВЕ НАПРАВЛЕН. -------------------------------------------------- ----…
€210,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом 6 спален с центральным отоплением, с видеонаблюдением, с парковка в Bendikai, Литва
Дом 6 спален с центральным отоплением, с видеонаблюдением, с парковка
Bendikai, Литва
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Литва, Клайпедский район, деревня Бендикай, улица Вейш Рожеш 12. Продается недавно построенн…
€250,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Memelhaus
Языки общения: English
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с видеонаблюдением, с парковка в Bendikai, Литва
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с видеонаблюдением, с парковка
Bendikai, Литва
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Литва, Клайпедский район, деревня Бендикай, улица Вейш Рожеш. Продается недавно построенный …
€145,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Memelhaus
Языки общения: English
Дом с гаражом в Karkle, Литва
Дом с гаражом
Karkle, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
€700,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Kretingales seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти