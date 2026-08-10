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Жилье в Kretingale eldership, Литва

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дома
10
10 объектов найдено
Дом в Karkle, Литва
Дом
Karkle, Литва
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Каркл. Здесь встречаются два мира - атмосфера курорта и комфортная жизнь круглый год. Это о…
$323,446
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Дом в Karkle, Литва
Дом
Karkle, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Каркл. Здесь встречаются два мира - атмосфера курорта и комфортная жизнь круглый год. Это о…
$335,039
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Дом в Bruzdeilynas, Литва
Дом
Bruzdeilynas, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
HomehoLD COORDINATED FAMILY - Успешная жизнь БЛОК И Семья Если Для вашей семьи важно, чем в…
$245,084
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TekceTekce
Дом в Karkle, Литва
Дом
Karkle, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Внимание! Особенно редкая возможность! ------------------------------------------------ Экск…
$639,443
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Дом в Karkle, Литва
Дом
Karkle, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Ищете мир, природу и комфорт в одном месте? Этот дом является идеальным местом для тех, кто …
$341,994
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Дом в Girkaliai, Литва
Дом
Girkaliai, Литва
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу в уникальном месте - Гиркалиай, Клайпедский район! Ищете спокойный, чистый во…
$253,887
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Дом в Karkle, Литва
Дом
Karkle, Литва
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Продажа частного дома Каркле – особое приморское место между Клайпедой и Палангой, где слив…
$485,748
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Дом в Kalote, Литва
Дом
Kalote, Литва
Площадь 59 м²
Количество этажей 2
Продажа жилого дома с жирной жидкостью и тенмином в Калотисе - В Клайпедском районе, в стра…
$91,866
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Дом 7 комнат в Bendikai, Литва
Дом 7 комнат
Bendikai, Литва
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda district, Bendikai village, Vėjų Rožės street 12. A newly built house wi…
$268,199
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Дом 3 комнаты в Bendikai, Литва
Дом 3 комнаты
Bendikai, Литва
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda district, Bendikai village, Vėjų Rožės street. A newly built house with …
$155,555
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Параметры недвижимости в Kretingale eldership, Литва

с гаражом
Недорогая
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