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Дома с гаражом в Кретинга, Литва

1 объект найдено
Дом в Кретинга, Литва
Дом
Кретинга, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ 2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ В КРЕТИНГЕ. -------------------------------------------------- -- --…
$85,243
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