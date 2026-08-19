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Коммерческая недвижимость в Кретингском районе, Литва

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение 50 м² в Кретинга, Литва
Коммерческое помещение 50 м²
Кретинга, Литва
Площадь 50 м²
Этаж 1
Расписание 49,99 КВ. М. КОММЕРЧЕСКИЕ КОРРЕКЦИИ ШВ. СТЕПОН Г., ВИЛЬНИУС СЕНАМИЕСТИС, ДОСТАВЛЯ…
$113,246
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Коммерческое помещение 277 м² в Rudaiciai, Литва
Коммерческое помещение 277 м²
Rudaiciai, Литва
Площадь 277 м²
Этаж 1
Дом продается с помещениями кафе в чудесном месте на берегу озера в деревне Рудайчяй. До цен…
$382,570
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Коммерческое помещение 1 376 м² в Дарбенай, Литва
Коммерческое помещение 1 376 м²
Дарбенай, Литва
Площадь 1 376 м²
Этаж 1
Продается здание - 1375,52 кв.м. ( бывшая свинина ) с 1,0027 га земли. Информация об активе…
$159,557
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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