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Коммерческая недвижимость в Kraziu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 788 м² в Karklenai, Литва
Коммерческое помещение 788 м²
Karklenai, Литва
Площадь 788 м²
Этаж 2
КОММЕРЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ФИЛДЕ - ПУКИ ДОСТУПНОСТЬ К РАЗВИТИЯМ БИЗНЕСА! Пи…
$111,690
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