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Жильё в Kraziu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Brukaliai, Литва
Дом
Brukaliai, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Кельмос р. š желудочный к. ( На дороге Кражай - Карклоны ), примерно 4 км от Кражи мст. Прод…
$20,587
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Параметры недвижимости в Kraziu seniunija, Литва

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