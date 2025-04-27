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Дома с гаражом в Krakiu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Patranys, Литва
Дом
Patranys, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Жилой, деревянный дом с просторной площадью 39 арен и зданиями стоящего двора (гараж, фермер…
$123,096
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Дом в Meironiskiai, Литва
Дом
Meironiskiai, Литва
Площадь 282 м²
Количество этажей 2
Отправляй свой дом в магазин. 281,80 КВ. М. АРЭА, 2 ДОМОВЫХ СТОИТЕЛЯ И МЭЖОР 55 А ДОМОВ. * *…
$56,748
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Krakiu seniunija, Литва

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