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Дома в Krakiu seniunija, Литва

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4 объекта найдено
Дом в Patranys, Литва
Дом
Patranys, Литва
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продажа источников в рабочую зону ----------------------------------------------------------…
$51,705
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Дом в Pajieslys, Литва
Дом
Pajieslys, Литва
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
Отправка живых домов с фамильными постройками в бодинги R. Дом продается с гаражом и неско…
$41,840
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Дом в Patranys, Литва
Дом
Patranys, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Жилой, деревянный дом с просторной площадью 39 арен и зданиями стоящего двора (гараж, фермер…
$100,859
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It Is RealtyIt Is Realty
Дом в Krakes, Литва
Дом
Krakes, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Дом продается в городе Краски. В Литве 649 жителей (2021). Через Кракес протекает Смилгаитис…
$13,676
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Параметры недвижимости в Krakiu seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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